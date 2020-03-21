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Ярмоленко занял 25 место в рейтинге правых вингеров АПЛ – лидером стал одноклубник Зинченко

14:23 44 Читати українською
Ярмоленко занял 25 место в рейтинге правых вингеров АПЛ – лидером стал одноклубник Зинченко
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не может назвать сезон 2019/20 слишком успешным для себя.

Игрок "молотов" оказался лишь на 25-й строчке рейтинга лучших правых вингеров АПЛ за InStat Index, информирует Команда№1.

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Аналитический ресурс насчитал украинцу такие статистические показатели – 15 матчей, три гола, один ассист, 18 ударов по воротам, 23 острые передачи, шесть удачных обыгрышей и 32% успешности единоборств. Этого хватило для 272 баллов и 25 места из 42 игроков, которых оценивали. Лидером стал игрок Манчестер Сити Рияд Марез – 345 баллов.

Стоит заметить, что сезон Ярмоленко в который раз был испорчен травмами. Последний раз он выходил на поле еще 14 декабря прошлого года против Саутгемптона (1:0).

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Украинцы за рубежом Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Рияд Марез Рияд Марез Вест Хэм Вест Хэм
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