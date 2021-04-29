"Мы не следим за Украиной системно. Я приезжал в Украину, чтобы посмотреть матч Шахтера, потому что тогда ПСЖ был соперником горняков в Лиге чемпионов. Была двойная миссия – скаутинг и оценка соперника.

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Когда Лоран Блан был главным тренером ПСЖ – давал мне задачи просмотра соперника. Кстати, смотря на Шахтер, я увидел знакомые фамилии. В свое время ПСЖ очень активно следил за Дентиньо. Но мы выбрали других кандидатов.

Мы внимательно следили за Ярмоленко. Потому по профилю он подходил ПСЖ. Он талантливый и сильный футболист. Моей задачей было донести информацию до спортивного директора. Всегда надо иметь опции, кто завтра может быть нам нужен. Мы следили за ним, он обладал теми качествами, которые нам были нужны", – цитирует Феррера Telegram-канал "Бомбардир".

Напомним, Ярмоленко в августе 2017 года за 25 млн евро перешел из Динамо в дортмундскую Боруссию. Уже через год, в июле 2018-го, украинец за 20 млн перебрался в лондонский Вест Хэм, за который выступает до сих пор.

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