"Ми не стежимо за Україною системно. Я приїжджав в Україну, щоб подивитися матч Шахтаря, тому що тоді ПСЖ був суперником гірників у Лізі чемпіонів. Була подвійна місія – скаутинг і оцінка суперника.

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Коли Лоран Блан був головним тренером ПСЖ – давав мені завдання перегляду суперника. До речі, спостерігаючи за Шахтарем, я побачив знайомі прізвища. Свого часу ПСЖ дуже активно стежив за Дентінью. Але ми вибрали інших кандидатів.

Ми уважно стежили за Ярмоленком. Бо по профілю він підходив ПСЖ. Він талановитий і сильний футболіст. Моїм завданням було донести інформацію до спортивного директора. Завжди треба мати опції, хто завтра може бути нам потрібен. Ми стежили за ним, він володів тими якостями, які нам були потрібні", – цитує Феррера Telegram-канал "Бомбардир".

Нагадаємо, Ярмоленко у серпні 2017 року за 25 млн євро перейшов з Динамо у дортмундську Борусію. Вже за рік, у липні 2018-го, українець за 20 млн перебрався у лондонський Вест Хем, за який виступає дотепер.

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