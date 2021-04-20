Форвард Миная Артем Милевский рассказал о первых впечатлениях своего бывшего одноклубника Андрея Ярмоленко от дортмундской Боруссии после перехода в немецкую команду.

"Звонил Ярмоле, когда он только уехал в Боруссию Дортмунд. Интересно же, спрашиваю у него, как там, какой там уровень.

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Он ответил, что ожидал большего, думал, что уровень будет вообще космос. А на самом деле..." – сказал Милевский на своем YouTube-канале "Миля".

Напомним, Ярмоленко перешов в лагерь "шмелей" в августе 2017 года за 25 млн евро. Уже через год, в июле 2018-го, украинец за 20 млн перебрался в лондонский Вест Хэм, за который выступает до сих пор.

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