Милевский: Ярмоленко ожидал большего от Боруссии Д
Форвард Миная Артем Милевский рассказал о первых впечатлениях своего бывшего одноклубника Андрея Ярмоленко от дортмундской Боруссии после перехода в немецкую команду.
"Звонил Ярмоле, когда он только уехал в Боруссию Дортмунд. Интересно же, спрашиваю у него, как там, какой там уровень.
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Он ответил, что ожидал большего, думал, что уровень будет вообще космос. А на самом деле..." – сказал Милевский на своем YouTube-канале "Миля".
Напомним, Ярмоленко перешов в лагерь "шмелей" в августе 2017 года за 25 млн евро. Уже через год, в июле 2018-го, украинец за 20 млн перебрался в лондонский Вест Хэм, за который выступает до сих пор.
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