Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции, которая стартовала с задержкой, сообщил, что 4 футболиста и один челен персонала команды заразились коронавирусом.

Германия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Хотя наставник команды не стал называть имена, позже официальный сайт УАФ сообщил, что положительные тесты на COVID-19 сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков. Кроме этого, болезнь обнаружили и у администратора национальной сборной Вадима Комардина.

Напомним, матч против немцев запланирован на завтра, 14 ноября, начало в 21:45. Команды разделяют второе и третье места в группе A4, имея по 6 очков. Квартет возглавляет Испания с 7 пунктами в активе.

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