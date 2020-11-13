"Ситуация такова: на текущий момент пришли результаты тестов на коронавирус. Из нашей группы у 5 человек они были положительными, 4 из них – у игроков. Сегодня мы приехали на тренировку, а больные COVID-19 остались в гостинице, они изолированы.

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Завтра мы пройдем еще одно тестирование, ожидаем информацию от организаторов, в частности УЕФА, относительно матча. Мы приехали и будем тренироваться, максимально будем избегать общения.

Отмена поединка? Я не знаю, нам сообщили, что мы должны пройти еще один тест завтра утром, ждем полную информацию. Принимать решение будет УЕФА, организаторы, немецкое правительство. Ситуация такова, что у команды больны четыре игрока и один из членов группы.

Список больных? Результаты тестов объявят официально. Модель игры на Евро? Сборная Украины имеет возможность сегодня играть как первым номером, так и адаптироваться под более сильного соперника для достижения результата. Наша команда умеет перестраиваться, поэтому завтра мы будем немного менять систему нашей игры. Но мы не откажемся от наших принципов, которые присущи тому стилю игры, который я прививаю игрокам.

Готовность игроков? Все в порядке, команда приехала, травм ни у кого нет, будем проводить полноценную тренировку и ждать новостей. Мы понимаем, в какой ситуации мы оказались, подобное случилось перед матчем с Францией. Решение будут принимать организаторы, постараемся сформировать состав, если решат, что матч состоится", – поделился Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, матч против немцев запланирован на завтра, 14 ноября, начало в 21:45. Команды разделяют второе и третье места в группе A4, имея по 6 очков. Квартет возглавляет Испания с 7 пунктами в активе.

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