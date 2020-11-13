После звездного часа игроков Динамо в сборной (6 игроков в стартовом составе на домашнюю игру против немцев, еще один вышел со скамейки запасных) наступает пора проявить себя представителям Шахтера. Не удивлюсь увидеть в матче Германия – Украина минимум 4 "горняков", если не больше. Пятов в воротах, Матвиенко и Кривцов в центре обороны, Степаненко в роли опорника. Тот же Конопля также принадлежит донецкому клубу. Коваленко, Марлос и Мораес с большой вероятностью выйдут по крайней мере на замену. Главный вопрос по тактике. Шахтер только в ЛЧ показывал способность терпеть и отбиваться в низком блоке, и то там не было перечисленных игроков, которые восстанавливались от коронавируса. Также и большой вызов для Зинченко с Малиновским, которые привыкли играть в контроль как в своих клубах, так и сборной.

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Для динамовцев такая строгая игра несколько проще и привычнее, но в основе на субботний матч может не выйти ни один игрок киевского клуба. Сидорчук и Забарный имеют немного шансов на фоне возвращения основных в прошлых отборах футболистов Шахтера. Да и в предыдущем цикле с 3 матчей Шевченко как доверился одной паре центрбеков Забарный/Миколенко, так и выпускал их на каждую игру. Цыганков в последнее время в основном показывает свою ценность как джокер после выходов на замену. Виктор прибил Испанию, был самым острым после перерыва в спарринге против Польши. Мог наказывать и Германию, но тогда вышел в старте, а сил на решающий удар метров с 10 как-то не хватило.

Учитывая недавние проблемы с коронавирусом сразу у 3 вратарей Динамо и результативную ошибку Лунина, которую можно списать и на отсутствие взаимопонимания с Матвиенко/Кривцовым, нетрудно спрогнозировать возвращение Пятова в ворота. Шевченко может повторить эффект Бущана, когда Георгий после своего фейла с немцами выдал суперматч и не пропустил от испанцев, но шансов на это немного. Слева должен выйти Соболь, которому должен помочь нелегкий опыт недавних киевских боев с грандами. Михайличенко только одолел COVID-19 и в матче с поляками выглядел не очень хорошо. Вроде и подключался в атаки, но большинство прострелов были какими-то бездумными – в ноги соперникам при открытых партнерах. А вот при обороне своих ворот позволил Модеру добить второй мяч.

Если Матвиенко и Кривцов, кроме пропущенного гола, где дважды подряд позволили расстреливать ворота из пределов вратарской, сыграли на удивление надежно, то к правому флангу могут быть вопросы. Там у нас самый ощутимый завал. Вылетели Караваев и Тымчик, Болбат провел лишь 1 матч за Шахтер в стартовом составе, поэтому фактически остался один чемпион мира U-20, и это на 2 очень ответственных официальных матча подряд. У Ефима Конопли не было особой работы в защите против Польши, он неплохо подыгрывал в нападении (своим пасом создал один из лучших моментов матча), но статистика его единоборств удручает, как и оценка от InStat (236, когда средний балл команды 256, и это один из самых низких показателей за последние 2 года): 5 проиграл, лишь 3 выиграл. Не очень веселая картина и в попытках отборов и перехватов. Это были преимущественно силовые дуэли, а немцы в них значительно круче, чем резервисты "Кадры".

При обороне на голевому стандарте команды Бженчека Кривцов проспал ключевые моменты, просматривая кино "Полет мяча над гнездом Лунина" а Конопля и Михайличенко сыграли довольно беспомощно против атлетичного 190-сантиметрового Модера – именно такой профиль игроков присущ Бундестим, их у них существенно больше, поэтому отсюда можно ждать большой беды. Ефим проиграл все свои дуэли на чужой половине поля, а выиграл большинство возле штрафной Лунина, так что эта статистика еще может быть не критической. Однако в системе Шевченко крайние защитники играют очень важную роль именно в построении атак. Если Конопля не будет получать такой подстраховки центрбека, хавбека и вингера, как была у Караваева во время домашней встречи с испанцами, фланг может посыпаться под прессом немецкой машины.

Играть все 3 матча подряд для правого защитника – тяжелая ноша, ведь носиться надо по всей бровке. А замены особо и нет. Бондарь выходил там в Шахтере, но настолько редко, что это скорее исключение. По сути все остальные позиции имеют какую-либо альтернативу. Яремчук, похоже, без вариантов основной, но Мораес может дать Роману немного отдохнуть. Ярмоленко, Марлос и Цыганков способны закрыть позицию правого вингера. Коваленко, Зубков, Цыганков или даже Зинченко – слева в атаке. Центральные защитники Бондарь и Забарный неплохо проявляли себя в отдельных больших матчах текущего сезона. Степаненко имеет своего Сидорчука или Макаренко. Сегодня нет другого такого игрока по классу и функционалу, как Малиновский, но есть примерные замены.

У Германии фактически только две потери, по которым ее болельщики могут горевать. Травмированный триумфатор прошлой Лиги чемпионов Джошуа Киммих - совершенно уникальный и незаменимый игрок не только в команде Лева, но и в Баварии. Тони Кроос дисквалифицирован, повторяя судьбу Малиновского против Испании. Пожалуй, еще позиция левого защитника, где вылетели сразу 3 исполнителя. Остальное не очень критично. Для Бундестим эта встреча будет иметь, возможно, большее значение, чем для нас. Ведь 4-кратные чемпионы мира оказались на грани вылета из топ-10 сборных Европы. Поэтому Германия рискует опуститься во вторую корзину при жеребьевке отбора ЧМ-2022, который состоится в Катаре. На немецком телеканале ARD объяснили, почему игра против Украины столь важна.

На предстоящий Чемпионат мира получат прямые путевки 10 победителей своих групп. Еще 10 обладателей вторых мест вместе с победителями Лиги наций проведут между собой плей-офф за остальные места, а их уже будет только 3. Поэтому есть большая разница, в какой группе оказаться. Одно дело играть с Францией, Англией или Испанией, особенно для нынешних немцев без чемпионского блеска. И совсем другое – стать №1 в компании Австрии, Уэльса или Словакии, отмечают журналисты. Сейчас Бундестим занимает лишь 9 место в рейтинге ФИФА среди европейских сборных. Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 запланирована на 7 декабря в 19:00.

К тому времени нельзя позволять себе поражений (если команда Шевченко победит, то у немцев станет минус 9 очков), ведь так присутствует риск лишиться не только 9, а и 10 места, соответственно и позиции сеяного в первой корзине. Ведь ситуация меняется молниеносно. Скажем, еще в сентябре Германия опережала Данию, а теперь осталась позади. А те же Нидерланды удалось, наоборот, обогнать. В прошлый раз, когда немцы оказывались в группе квалификации с грандом (Англия), не смогли пройти квалификацию ЧМ-2002 напрямую и играли стыковые матчи (против команды Лобановского). Отметим, что Украина не имеет шансов как подняться в топ-10, так и опуститься ниже 20 позиции, поэтому при жеребьевке окажется в 2 корзине.

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