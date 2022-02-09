"Важливо одразу зазначити, що зараз футболіст Вест Хема звинувачується лише у "можливому порушенні" статті E8.5 Регламенту Англійської Асоціації Футболу. У ній йдеться, що учасникам турнірів під егідою англійської асоціації "не дозволяється рекламувати чи просувати будь-яку діяльність із розміщення ставок, у якій їм заборонено брати участь".

Ярмоленко отримав проблеми з англійським законодавством через діяльність в Україні

Офіційної інформації, за які саме прояви ставок звинувачується Ярмоленко, поки що немає. Швидше за все, йдеться про зйомки у фото- та відеоматеріалах для нового преміум-спонсора національної збірної України.

Що загрожує Ярмоленку? Поки що рано говорити, чи загрожує капітанові збірної України якась санкція.

По-перше, футболіст брав участь у зйомках реклами лише на території України. У Великій Британії навряд чи можна побачити легальні прояви букмекерів, які не отримали відповідної ліцензії у Сполученому Королівстві.

По-друге, непросто довести, що Андрій Ярмоленко "прямо" рекламував ставки чи місця, посилання, де їх можна було б зробити. Адже ні на своїх сторінках у соціальних мережах, ні в інтерв'ю футболіст не згадував про ту чи іншу компанію після переходу в лондонський клуб. Важливим моментом при розгляді справи також буде наявність або відсутність прямого рекламного контракту футболіста з компанією.

Публічної практики CAS чи ФІФА щодо питань реклами букмекерів поки що немає, а нормативні документи ФІФА регулюють лише участь суб'єктів футболу у ставках.

Якщо все ж таки доведуть провину українського півзахисника, то йому загрожує штраф та/або дискваліфікація. Сумніваюсь, що йтиметься про великі цифри, адже минулого року гравця англійського Бостон Юнайтед Енді Таноджа було відсторонено на 5 місяців від будь-якої футбольної діяльності та оштрафовано на 950 фунтів стерлінгів після доведених 319 фактів ставок", – сказав Сидоренко для Meta-ratings.

Ярмоленко повинен пояснити усі звинувачення до 18 лютого.

Ярмоленко організував переможний гол на останніх секундах, врятувавши Вест Хем від грандіозної ганьби в Кубку Англії