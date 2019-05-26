Ярмоленко: Даже моя жена заметила огромную разницу между матчем Динамо и Шахтера и английским футболом

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко считает, что английские клубы не стоит сравнивать даже с лидерами УПЛ.

По мнению хавбека, английский и украинский футбол в совершенно разных весовых категориях.

"У нас сенсацией становится покупка Франа Соля, за сколько его купили? 2,5 миллиона? А здесь Брайтон может купить себе игрока за 20 млн. У нас больше делается ставка на физику, на выносливость. Почему меня выгнали из Динамо, когда я был в академии? Потому что я был 165 см роста и не мог ударить мяч на 70 метров, как это делали все в команде.

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С женой смотрели Вест Хэм – Брайтон, а параллельно играли Динамо – Шахтер. Я переключал между матчами, а даже Инна сказала: "Ты замечаешь, насколько разные скорости?". Конечно, может это от трансляции зависит, но ты смотришь Вест Хэм – Брайтон и сразу заметно, насколько скорости выше, чем в поединке двух лучших клубов Украины", – заявил Ярмоленко в эфире программы Бомбардир на Youtube.

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Из-за тяжелой травмы полузащитник смог провести лишь 9 матчей за Вест Хэм в этом сезоне.