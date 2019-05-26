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Шевченко и Ярмоленко прибыли в расположение сборной Украины – каким был первый день "сине-желтых" в Харькове

10:51 19 Читати українською
Шевченко и Ярмоленко прибыли в расположение сборной Украины – каким был первый день "сине-желтых" в Харькове
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко / Фото УАФ

Ежедневно в лагерь национальной команды прибывают новые игроки – на этот раз наступила очередь полузащитника Андрея Ярмоленко.

Сборная провела первый день подготовки к матчам отбора на Евро-2020, информирует сайт УАФ.

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В тренировке приняли участие представители европейских чемпионатов, которые закончились раньше. Занятиями руководили помощники главного тренера. Самое интересное произошло вечером, когда приехали главные звезды команды – наставник Андрей Шевченко и хавбек Андрей Ярмоленко. Партнеры и тренеры тепло приняли обоих новоприбывших.

Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга

Напомним, Ярмоленко пропустил почти весь сезон в своем клубе, Вест Хэме, из-за тяжелой травмы, но к матчам евроотбора полузащитник должен восстановиться.

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