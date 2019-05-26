toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ ТРАНСФЕРЫ

"Это правда, что президентом вашей страны может стать комик?" – Пеллегрини расспрашивал Ярмоленко о выборах в Украине

12:10 265 Читати українською
"Это правда, что президентом вашей страны может стать комик?" – Пеллегрини расспрашивал Ярмоленко о выборах в Украине
Мануэль Пеллегрини / Reuters

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини интересуется политической ситуацией в мире.

Тренера и партнеров Андрея Ярмоленко удивили результаты президентских выборов в Украине.

Шевченко и Ярмоленко прибыли в расположение сборной Украины – каким был первый день "сине-желтых" в Харькове

"Пацаны следят за ситуацией в Украине. Тот же Пеллегрини, когда были выборы, после первого круга подходил, спрашивал, правда ли что в первом туре выиграл комик. Я говорю, да. И после второго круга спрашивал. Пацаны, разумеется, троллят, шутят, приходится отбиваться", – рассказал Ярмоленко в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Манчестер Юнайтед стремится перехватить Де Лигта у Барселоны – манкунианцы предложили Аяксу больше денег

Напомним, полузащитник пропустил почти весь сезон из-за тяжелой травмы.

blog_ava
Барселона – Валенсия – 1:2 – видео голов и обзор матча
11:10
493
Теги
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
27
мин
Сампдория
19:00
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук