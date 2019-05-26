"Это правда, что президентом вашей страны может стать комик?" – Пеллегрини расспрашивал Ярмоленко о выборах в Украине

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини интересуется политической ситуацией в мире.

Тренера и партнеров Андрея Ярмоленко удивили результаты президентских выборов в Украине.

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"Пацаны следят за ситуацией в Украине. Тот же Пеллегрини, когда были выборы, после первого круга подходил, спрашивал, правда ли что в первом туре выиграл комик. Я говорю, да. И после второго круга спрашивал. Пацаны, разумеется, троллят, шутят, приходится отбиваться", – рассказал Ярмоленко в эфире YouTube-канала Бомбардир.

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Напомним, полузащитник пропустил почти весь сезон из-за тяжелой травмы.