Ярмоленко: Навіть моя дружина помітила величезну різницю між матчем Динамо та Шахтаря і англійським футболом

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко вважає, що англійські клуби не варто порівнювати навіть з лідерами УПЛ.

На думку хавбека, англійський та український футбол в абсолютно різних вагових категоріях.

"У нас сенсацією стає покупка Франа Соля, за скільки його купили? 2,5 мільйона? А тут Брайтон може купити собі гравця за 20 млн. У нас більше робиться ставка на фізику, на витривалість. Чому мене вигнали з Динамо, коли я був в академії? Тому що я був 165 см росту і не міг вдарити м'яч на 70 метрів, як це робили всі в команді.

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З дружиною дивилися Вест Хем – Брайтон, а паралельно грали Динамо – Шахтар. Я перемикав між матчами, і навіть Інна сказала "Ти помічаєш, наскільки різні швидкості?". Звичайно, може це від трансляції залежить, але ти дивишся Вест Хем – Брайтон і відразу помітно, наскільки швидкості вище, ніж в поєдинку двох кращих клубів України", – заявив Ярмоленко в ефірі програми Бомбардир на Youtube.

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Через важку травму півзахисник зміг провести лише 9 матчів за Вест Хем у цьому сезоні.