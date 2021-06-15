"Я не могу сказать, что меня передержали. Я играл в команде, в которой мечтал играть с детства. Мне было хорошо в Киеве. Футбол – это бизнес, и не все мог решить я.

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Есть президент клуба, есть контракт. И понятно, что президент хочет получить какие-то деньги. Были предложения, но президент счел нужным, чтобы Ярмоленко остался в Динамо. Да, я мог ходить обижаться, не тренироваться. Есть разные люди. Но я не мог так сделать. Во-первых, я люблю футбол, во-вторых, я играю в команде, за которую болеют все мои родственники.

Почему переподписал контракт с Динамо? Одной из причин было то, что я не хотел оставлять Динамо ни с чем. Я хотел сделать все красиво. Если бы Игорь Суркис не продал меня – я бы остался в Динамо и делал профессионально свою работу. Конечно, я обижался на Суркиса. Были недоразумения, обиды, была куча ссор и с Игорем Михайловичем, и с Григорием Михайловичем. Но сейчас мы хорошо общаемся. Я очень благодарен этим людям, потому что они сделали меня тем, кем я есть сейчас. Не вижу смысла враждовать или говорить: "А если бы Вы отпустили меня туда или раньше...". Не вижу смысла рассуждать на эту тему: поздно или рано я ушел. Как случилось – так случилось. Я абсолютно всем доволен", – сказал Ярмоленко в программе "Вацко LIVE".

Напомним, Андрей покинул Динамо в августе 2017 года, перейдя в дортмундскую Боруссию за 25 млн евро. Через год украинец за 20 млн перебрался в лондонский Вест Хэм.

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