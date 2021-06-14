Забитый мяч Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов не остался без внимания.

Капитан сборной Украины в отчетном матче отметился голом на 75-й минуте. Ярмоленко забил в своем фирменном стиле – обводным ударом под дальнюю штангу.

Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча

Получилось действительно роскошно. Даже пресс-служба УЕФА отметила старания Андрея, справедливо заметив, что этот гол вполне может стать лучшим по итогам первого тура группового этапа Евро-2020.

Напомним, вчера в Амстердаме сборная Украины начала свой путь на континентальном первенстве. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам. Хозяева Йохан Кройф Арены владели преимуществом в два мяча, но "сине-желтые" сумели отыграться. Однако в конце игры Дюмфрис забил победный гол для "Оранье".

Нидерланды – Украина: Ярмоленко с голом турнира пишет историю, райский футбол на старте Евро-2020 – Шевченко виноват