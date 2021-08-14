"Яремчук только приехал после отпуска. Сейчас нет товарищеских поединков, его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата и Лиги чемпионов.

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Именно в этих поединках Яремчуку надо найти свое место. Я не говорю о месте в старте или на замене. Но мы используем матч с Арокой, чтобы снова дать Роману игровые минуты", – цитирует Жезуша maisfutebol.

Напомним, 25-летний украинец присоединился к Бенфике только 31 июля. Яремчук уже успел сыграть за новую команду в Лиге чемпионов, создав гол в ворота Спартака. Уже сегодня может состояться дебют в чемпионате Португалии – Бенфика в рамках 2-го тура будет принимать Ароку.

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