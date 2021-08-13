"Рома – немного пенсионер. Любит на ночь смотреть National geographic о черных дырах, о космосе. День начинается с просмотра новостей – политических и футбольных. Чтобы его куда-то вытащить, нужно очень постараться.

Яремчук отказался разговаривать на камеру на русском языке – интервью тамошнему СМИ таки состоялась

А еще он ест 13 раз в день, и ему всегда мало", – написала Кристина Яремчук в Instagram.

Напомним, недавно 25-летний нападающий сменил бельгийский Гент на Бенфику и уже в дебютном матче за португальскую команду приобщился к забитому мячу в ворота московского Спартака. Лиссабонцы, которые в честь украинца даже переименовали клубный Twitter, выложили за Яремчука 17 млн ​​евро.

Яремчук у Бенфіці з подачі... Шахтаря: три серйозні бар'єри, які можуть завадити українському форварду