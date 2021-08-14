"Яремчук тільки-но приїхав після відпустки. Зараз немає товариських поєдинків, його передсезонною підготовкою будуть матчі чемпіонату та Ліги чемпіонів.

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Саме в цих поєдинках Яремчуку треба знайти своє місце. Я не говорю про місце у старті чи на заміні. Але ми використаємо матч з Арокою, щоб знову дати Роману ігрові хвилини", – цитує Жезуша maisfutebol.

Нагадаємо, 25-річний українець приєднався до Бенфіки лише 31 липня. Яремчук вже встиг зіграти за нову команду в Лізі чемпіонів, створивши гол у ворота Спартака. Вже сьогодні може відбутися дебют в чемпіонаті Португалії – Бенфіка в рамках 2-го туру прийматиме Ароку. Старт зустрічі о 20:00.

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