Несмотря на потерю перешедшего в Ливерпуль Дарвина Нуньеса, Бенфика не планирует выходить на трансферный рынок в поисках центрфорварда.

Бенфика объявила о продаже Нуньеса в Ливерпуль – за конкурента Яремчука могут заплатить 100 млн

"Орлы" попытаются заменить лучшего бомбардира внутренними резервами – игроками, которые уже есть в команде. Одним из игроков, на которых будут делать ставку, является украинский нападающий Роман Яремчук, сообщает Jornal de Notícias.

В Бенфике верят, что после сезона адаптации 26-летний форвард способен прибавить и повысить свою результативность. Соответственно отпускать Яремчука в другой клуб никто не собирается.

В сезоне 2021/22 Роман сыграл за Бенфику 43 матча. Забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Его команда заняла третье место в чемпионате Португалии и будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

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