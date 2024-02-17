Барселона обыграла Сельту в 25 туре чемпионата Испании. Результат и обзор – в этой новости на "Футбол 24"

Каталонцы в прошлом туре вничью сыграли против Гранады (3:3), а Сельта на выезде проиграла Хетафе (3:2). Хозяева поля начали встречу достаточно активно. Уже на третьей минуте тер Штегену пришлось вступать в игру. Через небольшой промежуток времени голкиперу каталонцев снова пришлось спасать свою команду.

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Барселона ответила ударом Рональда Араухо на 16 минуте, но Гуаита справился с мячом. Атаки каталонцев до середины первого тайма не несли опасности. Казалось, что каталонцам не хватает агрессивности на последней трети поля. Зато Сельта пыталась найти подступы к воротам тер Штегена. Классно по флангу прорвался Аспас, впрочем, его передача в штрафную площадку не нашла адресата. "Небесно-голубые" довольно неплохо прессинговали и сдерживали каталонцев. Барселона под конец первого тайма действовала гораздо лучше в атаке и это принесло свои плоды. Ламин Ямал нашел передачей Левандовски, который в своем стиле забил свой очередной мяч.

После перерыва проблемы в обороне каталонцев дали о себе знать. Буквально первая же атака Сельты привела к голу. Легендарный Аспас пробил и мяч от ноги Жуля Кунде влетел в ворота. Впрочем, гол записали на Яго. Легенда Сельты стал первым игроком, которому удалось забить тер Штегену 10 мячей.

10 - @RCCeltaEN striker ️, Iago @aspas10 , is the first player to score 10 goals against Marc-André ter Stegen in @LaLigaEn, twice as much as the second player on this list (5 by Maxi Gómez). Insatiable. pic.twitter.com/i3BKGtPxP2 — OptaJose (@OptaJose) February 17, 2024

Барселона на 65 минуте получила право пробить штрафной. Гуаита выручил свою команду после удара Рафиньи, который вышел на поле заменив Витора Роке. Бразилец совсем не вписался в игру, постоянно проигрывал дуэли. В середине второго тайма матч был достаточно ровный. Команды обменивались опасными атаками. Хитрость помогла Барселоне в компенсированное время заработать пенальти. Ямал мастерски подставился под фол, а рефери указал на отметку. Левандовски с первой попытки пробил неудачно и Гуаита парировал удар, но при этом заступил за линию. Со второй попытки поляк не промазал. Финальный свисток рефери зафиксировал победу Барселоны 2:1

Барселона осталась на третьем месте с 54 очками. Сельта расположилась на 17 строчке с 20 баллами.