Барселона в драматичном матче дожала Сельту – Аспас установил рекорд, Левандовски оформил дубль
Барселона обыграла Сельту в 25 туре чемпионата Испании. Результат и обзор – в этой новости на "Футбол 24"
Каталонцы в прошлом туре вничью сыграли против Гранады (3:3), а Сельта на выезде проиграла Хетафе (3:2). Хозяева поля начали встречу достаточно активно. Уже на третьей минуте тер Штегену пришлось вступать в игру. Через небольшой промежуток времени голкиперу каталонцев снова пришлось спасать свою команду.
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Барселона ответила ударом Рональда Араухо на 16 минуте, но Гуаита справился с мячом. Атаки каталонцев до середины первого тайма не несли опасности. Казалось, что каталонцам не хватает агрессивности на последней трети поля. Зато Сельта пыталась найти подступы к воротам тер Штегена. Классно по флангу прорвался Аспас, впрочем, его передача в штрафную площадку не нашла адресата. "Небесно-голубые" довольно неплохо прессинговали и сдерживали каталонцев. Барселона под конец первого тайма действовала гораздо лучше в атаке и это принесло свои плоды. Ламин Ямал нашел передачей Левандовски, который в своем стиле забил свой очередной мяч.
После перерыва проблемы в обороне каталонцев дали о себе знать. Буквально первая же атака Сельты привела к голу. Легендарный Аспас пробил и мяч от ноги Жуля Кунде влетел в ворота. Впрочем, гол записали на Яго. Легенда Сельты стал первым игроком, которому удалось забить тер Штегену 10 мячей.
Барселона на 65 минуте получила право пробить штрафной. Гуаита выручил свою команду после удара Рафиньи, который вышел на поле заменив Витора Роке. Бразилец совсем не вписался в игру, постоянно проигрывал дуэли. В середине второго тайма матч был достаточно ровный. Команды обменивались опасными атаками. Хитрость помогла Барселоне в компенсированное время заработать пенальти. Ямал мастерски подставился под фол, а рефери указал на отметку. Левандовски с первой попытки пробил неудачно и Гуаита парировал удар, но при этом заступил за линию. Со второй попытки поляк не промазал. Финальный свисток рефери зафиксировал победу Барселоны 2:1
Барселона осталась на третьем месте с 54 очками. Сельта расположилась на 17 строчке с 20 баллами.