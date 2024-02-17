В рамках субботней программы 25-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 25-й тур

Атлетико – Лас-Пальмас – 5:0

Голы: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 62 (пен), Депай, 87

Осасуна – Кадис – 2:0

Голы: Будимир, 63, 90+1

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Атлетико в родных стенах уничтожил Лас-Пальмас, устроив канарцам "маниту" – 5:0. Дубль в активе Льоренте и Корреа, еще один мяч на счету Депая.

Льоренте, кстати, стал первым с 2017 года игроком "матрасников", которому удалось оформить дубль за первые 20 минут матча Ла Лиги (после Фернандо Торреса). Если же взять исключительно ненападающих Атлетико (а Льоренте не является им), то последний раз такое провернул Косме Васкес в 1929 году!

Также стоит отметить, что мадридцы реализовали восемь пенальти подряд в чемпионате. Такого не было с сезона 2012/13.

В другом матче середняк Осасуна спокойно разобрался с аутсайдером Кадисом. Дубль оформил опытный Анте Будимир, доведший количество своих голов в сезоне до 13. У Артема Довбика, напомним, 14. Так что битва за трофей Пичичи только начинается.

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