Валенсия не рассчитывает на услуги Романа Яремчука в ближайшем туре чемпионата Испании.

Украинец не попал даже в заявку на гостевую встречу с Альмерией, которая состоится сегодня в 22:00.

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Яремчук просидел в запасе матч предыдущего тура против Атлетико (3:0). На вчерашней пресс-конференции главный тренер Валенсии Рубен Бараха не упоминал форварда среди травмированных. "Мы с нетерпением ждем его помощи команде. Завтра оценим, сыграет ли он", - сказал наставник.

Напомним, Яремчук выступает за Валенсию на правах аренды из Брюгге до конца сезона. Украинец присоединился к "летучим мышам" еще 1 сентября, но дебютировать пока не удалось.

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