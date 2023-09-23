Цыганков и Довбик получили вердикт тренера после феерии: стартовые составы на матч Жирона – Мальорка
13:55 - Читати українською
Жирона будет принимать Мальорку в рамках 6 тура Ла Лиги. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".
32’ Артем Довбик
37’ Иван Мартин
45’ Янхель Эррера
57’ Савио
Ведат Мурікі 4’
4’ Ведат Мурікі
32’ Артем Довбик
37’ Иван Мартин
45’ Янхель Эррера
57’ Савио
Поединок Жирона - Мальорка начнется в 15:00 по киевскому времени. Цыганков и Довбик выйдут в стартовом составе после удачного выступления против Гранады. Тогда Виктор открыл счет, а Артем отличился ассистом.
Где смотреть Жирона – Мальорка ? Поединок в прямом эфире транслирует платформа MEGOGO.
Стартовый состав Жироны:
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