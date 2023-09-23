Жирона будет принимать Мальорку в рамках 6 тура Ла Лиги. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Жирона - Мальорка начнется в 15:00 по киевскому времени. Цыганков и Довбик выйдут в стартовом составе после удачного выступления против Гранады. Тогда Виктор открыл счет, а Артем отличился ассистом.

Где смотреть Жирона – Мальорка ? Поединок в прямом эфире транслирует платформа MEGOGO.

Стартовый состав Жироны:

"Как Месси при Гвардиоле": Цыганков получил астрономический ценник, Довбик поразил – Испания сходит с ума от украинцев Жироны