Валенсія не розраховує на послуги Романа Яремчука у найближчому турі чемпіонату Іспанії.

Українець не потрапив навіть до заявки на гостьову зустріч з Альмерією, яка відбудеться сьогодні о 22:00.

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Яремчук просидів у запасі матч попереднього туру проти Атлетіко (3:0). На вчорашній прес-конференції головний тренер Валенсії Рубен Бараха не згадував форварда серед травмованих. "Ми з нетерпінням чекаємо на його допомогу команді. Завтра оцінимо, чи він зіграє", – сказав керманич.

Нагадаємо, Яремчук виступає за Валенсію на правах оренди з Брюгге до кінця сезону. Українець приєднався до "кажанів" ще 1 вересня, але дебютувати поки не вдалося.

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