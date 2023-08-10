Лига конференций. Квалификация, 3-й раунд

Брюгге – КА – 5:1

Голы: Спилерс, 10, Ванакен, 40, Сков Ольсен, 41, Тьяго, 45 (с пенальти), Яремчук, 77 – Вилард, 60

Для скромного исландского клуба КА поездка на стадион Ян Брейдель стала кульминацией клубной истории – как только команда прибыла на стадион Брюгге, персонал сразу же собрал у игроков их мобильные телефоны. Несмотря на высокий настрой на бой, КА не сумел ничего противопоставить более сильной команде – уже к перерыву Брюгге вёл со счётом 4:0.

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Это была отличная возможность для тренера хозяев Ронни Дейлы выпустить на поле украинского форварда Романа Яремчука, чтобы тот забил и обрёл уверенность. В итоге Роман упустил два отличных шанса отличиться "со второго этажа", но с третьей попытки у него всё получилось. На 77-й минуте Яремчук в касание замкнул передачу Де Кайпера с левого фланга – и забил впервые за 10 месяцев. В этой встрече было забито 6 мячей, но гол Яремчука стал самым красивым взятием ворот в этот вечер.