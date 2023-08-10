Ліга конференцій. Кваліфікація, 3-й раунд

Брюгге – КА – 5:1

Голи: Спілерс, 10, Ванакен, 40, Сков Ольсен, 41, Тьяго, 45 (з пенальті), Яремчук, 77 – Вілард, 60

Для скромного ісландського клубу КА поїздка на стадіон Ян Брейдель стала кульмінацією клубної історії – щойно команда прибула на стадіон Брюгге, персонал одразу ж зібрав у гравців їхні мобільні телефони. Попри високий настрій на бій, КА не зумів нічого протиставити сильнішій команді – вже до перерви Брюгге вів із рахунком 4:0.

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Це була чудова можливість для тренера господарів Ронні Дейли випустити на поле українського форварда Романа Яремчука, щоб той забив і набув упевненості. У підсумку Роман змарнував два чудові шанси відзначитися "з другого поверху", але з третьої спроби у нього все вийшло. На 77-й хвилині Яремчук у дотик замкнув передачу Де Кейпера з лівого флангу – забив уперше за 10 місяців. У цій зустрічі глядачі побачили 6 м'ячів, але гол українця став найкрасивішим взяттям воріт цього вечора.