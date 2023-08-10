Роман Безус принёс Омонии победу в матче квалификации Лиги конференций с Митьюлландом (1:0).

Лига конференций. Квалификация, 3-й раунд

Омония – Митьюлланд – 1:0

Гол: Безус, 38

Украинский полузащитник Роман Безус забил за Омонию уже шестой мяч в трёх матчах. Экс-игрок Ворсклы, Динамо и Днепра воспользовался грубой ошибкой соперника в обороне, совершил перехват и наказал датчан. Этот гол остался единственным в матче.

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На предыдущей стадии квалификации Лиги конференций Безус забил 5 мячей в ворота азербайджанской Габалы в двухматчевом противостоянии. 32-летний игрок начал сезон 2023/24 в отличной форме.