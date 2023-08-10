Безус продолжает феерить в еврокубках – видео курьезного гола украинца, принесшего Омонии победу
22:23 - Читать на русском
Роман Безус принёс Омонии победу в матче квалификации Лиги конференций с Митьюлландом (1:0).
Лига конференций. Квалификация, 3-й раунд
Омония – Митьюлланд – 1:0
Гол: Безус, 38
Украинский полузащитник Роман Безус забил за Омонию уже шестой мяч в трёх матчах. Экс-игрок Ворсклы, Динамо и Днепра воспользовался грубой ошибкой соперника в обороне, совершил перехват и наказал датчан. Этот гол остался единственным в матче.
Безус продолжает зажигать в еврокубках – видео дубля украинца
На предыдущей стадии квалификации Лиги конференций Безус забил 5 мячей в ворота азербайджанской Габалы в двухматчевом противостоянии. 32-летний игрок начал сезон 2023/24 в отличной форме.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter