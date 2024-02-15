Нападающий Валенсии Роман Яремчук уже определился, в какой команде хочет выступать в следующем сезоне.

Аренда в испанском клубе завершается летом, но украинец не горит желанием возвращаться в Брюгге.

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"Роман чрезвычайно счастлив в городе, его жена и сын тоже. Он чувствует себя более вовлеченным, чем когда-либо, и если только будет возможность продолжить работу в Валенсии, то он готов. Конечно, Брюгге отдавал за него рекордные 17 миллионов евро, и я понимаю, что они захотят вернуть часть вложенных денег", – заявил агент Яремчука в комментарии Relevo.

Добавим, что в нынешнем сезоне украинец наиграл за Валенсию около 750 минут и отметился 3 голами. Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 3 млн евро.

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