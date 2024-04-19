"Яремчук восстанавливается по графику": тренер Валенсии – о возвращении украинца на поле
Главный тренер Валенсии Рубен Бараха высказался относительно повреждения форварда Романа Яремчука.
Украинский нападающий получил травму в матче против Мальорки в начале апреля. Ожидалось, что Яремчук вернется на поле к встрече с Бетисом, впрочем, он пропустит даже игру с Барселоной.
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"Роман восстанавливается по графику. В ближайшие две недели увидим, когда у него появится шанс на возвращение к соревнованиям", – цитирует наставника "летучих мышей" Рубена Бараху Marca.
Напомним, в текущем сезоне Яремчук сыграл за Валенсию в 25 матчах во всех турнирах. В его активе четыре гола.
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