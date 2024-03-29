Главный тренер Валенсии Рубен Бараха прокомментировал выход на чемпионат Европы Романа Яремчука и Гиорги Мамардашвили в составе своих национальных сборных.

"Яремчук и Мамардашвили? Они возвращаются с хорошей динамикой, Гиорги принял участие в историческом достижении для своей страны.

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Яремчук также сыграет на чемпионате Европы. Это должно дать им положительную энергию, и Валенсия должна воспользоваться ею", – приводит слова Барахи AS.

Напомним, Мамардашвили в составе сборной Грузии, которая преодолела Грецию в серии пенальти и вышла на первый чемпионат Европы в своей истории. Яремчук помог сборной Украины пройти на Евро-2024, став героем первого поединка против Боснии и Герцеговины (гол+ассист).

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