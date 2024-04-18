Форвард Валенсии Роман Яремчук пропустит ещё два тура в чемпионате Испании.

Яремчук не сможет помочь Валенсии в матчах Ла Лиги с Бетисом и Барселоной. Об этом информирует Radio Marca. Эти встречи будут сыграны 20 и 27 апреля соответственно.

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Сообщается, что украинский центрфорвард сможет вернуться на поле 5 мая в домашней встрече с Алавесом. Напомним, что Яремчук получил травму подколенной мышцы левой ноги. Ожидалось, что он успеет восстановиться к игре с Бетисом, но эти надежды не оправдались.

Яремчук выступает за Валенсию на правах аренды из Брюгге. Он отметился 4 голами в 25 матчах за "летучих мышей".

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