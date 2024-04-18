Форвард Валенсії Роман Яремчук пропустить ще два тури в чемпіонаті Іспанії.

Яремчук не зможе допомогти Валенсії в матчах Ла Ліги з Бетісом і Барселоною. Про це інформує Radio Marca. Ці зустрічі будуть зіграні 20 і 27 квітня відповідно.

Яремчук очікувано пропустить матч Валенсії – українець в одному списку з капітаном і жертвою жахливого перелому

Повідомляється, що український центрфорвард зможе повернутися на поле 5 травня в домашній зустрічі з Алавесом. Нагадаємо, що Яремчук отримав травму підколінного м'яза лівої ноги. Очікувалося, що він встигне відновитися до гри з Бетісом, але ці надії не виправдалися.

Яремчук виступає за Валенсію на правах оренди з Брюгге. Він відзначився 4 голами у 25 матчах за "кажанів".

Навчання в Шевченка та Мілевського, образа на Динамо та рекорд УПЛ – кар'єрний шлях Романа Яремчука