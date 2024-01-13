Виктор Цыганков и Артем Довбик могут сыграть против Альмерии в поединке 20-го тура чемпионата Испании.

В последний раз Виктор Цыганков выходил на поле еще 10 декабря в победном матче Жироны против Барселоны. Вингер сборной Украины пропустил 4 поединка, но наконец-то готов помочь своей команде. Как и отмечал Мичел, Виктор сумел преодолеть проблемы со здоровьем и имеет шанс выйти на поле.

По поводу Цыганкова нет сомнений – наставник Жироны рассказал о кадровой ситуации и оценил шансы квалифицироваться в ЛЧ

Соответственно, Цыганков попал в заявку на матч 20-го тура против Альмерии. Артем Довбик тоже в списке – лучший игрок Ла Лиги в декабре оказался на обложке заявочного списка, сообщает официальный Twitter каталонского клуба.

Матч Альмерия – Жирона стартует 14 января в 15:00 по киевскому времени. Каталонцы после 19-ти туров набрали 48 очков (столько же у Реала) и занимают второе место. Альмерия идет последней, имея только пять пунктов и ни одной победы за первый круг.