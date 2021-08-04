"Дорогие болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в клубе Гент.

Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе.

Динамо солидно обогатилось на трансфере Яремчука в Бенфику – бельгийское СМИ раскрыло сумму

За победы, которые приносили радость, и поражения, которые всегда делали меня сильнее. Я многому у вас научился, именно с вами меня вызвали в сборную, именно с вами я прогрессировал каждый день. Большое спасибо президенту клуба Айвену Де Витте и Мишелю Луваджи за возможность сыграть в другом чемпионате", – написал Яремчук в Instagram.

Напомним, в футболке Гента украинец провел 152 матча и отметился 61 голом. "Буйволы" продали форварда в Бенфику за 17 млн евро.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема