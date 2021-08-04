Динамо солидно обогатилось на трансфере Яремчука в Бенфику – бельгийское СМИ раскрыло сумму
12:19 - Читати українською
Не только Гент заработал на переходе Романа Яремчука в лиссабонскую Бенфику.
Несколько дней назад 25-летний украинец присоединился к "орлам", подписав контракт на пять сезонов.
Яремчук был ближе к трансферу в Вольфсбург, чем в Бенфику – все решили деньги
Как утверждает hln.be, общая сумма трансфера составляет 17,5 млн евро, но Гент должен поделиться с Динамо, которому летом 2017 года заплатил за Яремчука 2 млн и оставил киевлянам процент от будущей продажи.
Поэтому, бельгийцы получили от Бенфики 75% от суммы (13,125 млн евро), остальные 25% (4,375 млн) отправится на счета киевского Динамо.
"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема
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