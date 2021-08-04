Не только Гент заработал на переходе Романа Яремчука в лиссабонскую Бенфику.

Несколько дней назад 25-летний украинец присоединился к "орлам", подписав контракт на пять сезонов.

Яремчук был ближе к трансферу в Вольфсбург, чем в Бенфику – все решили деньги

Как утверждает hln.be, общая сумма трансфера составляет 17,5 млн евро, но Гент должен поделиться с Динамо, которому летом 2017 года заплатил за Яремчука 2 млн и оставил киевлянам процент от будущей продажи.

Поэтому, бельгийцы получили от Бенфики 75% от суммы (13,125 млн евро), остальные 25% (4,375 млн) отправится на счета киевского Динамо.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема