"Дорогі вболівальники, товариші по команді, весь тренерський і медичний персонал, всі люди, які працюють в клубі Гент.

Хочу висловити вам величезну подяку за час, проведений разом.

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За перемоги, які приносили радість, і поразки, які завжди робили мене сильнішим. Я багато чому у вас навчився, саме з вами мене викликали у збірну, саме з вами я прогресував щодня. Велике спасибі президенту клубу Айвену Де Вітте і Мішелю Луваджі за можливість зіграти в іншому чемпіонаті", – написав Яремчук в Instagram.

Нагадаємо, у футболці Гента українець провів 152 матчі та відзначився 61 голом. "Буйволи" продали форварда у Бенфіку за 17 млн євро.

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