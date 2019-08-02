Яремчук стал лучшим игроком Гента в матче Лиги Европы и получил комплименты от главного тренера

Форвард сборной Украины Роман Яремчук очень удачно начал сезон в составе бельгийского Гента.

Яремчук вчера забил гол в ворота Виторула, который помог Генту пройти в следующий раунд Лиги Европы. Команда украинца проиграла 2:1, но благодаря фантастической результативности Романа в двух матчах (3 гола, 2 ассиста) одолела румын с общим счетом 7:5.

Украинцы в Лиге Европы: Петров сенсационно выбил россиян, Яремчук и Сергийчук отличились голами, провал Петряка

Популярный бельгийский портал Sporza назвал Яремчука лучшим игроком поединка Виторул – Гент. "Он часто расстраивается из-за недостаточной уверенности в завершающей стадии, но на этот раз сумел реализовать одну из своих возможностей", – пишет о Романе издание.

Главный тренер Гента Йесс Торуп после игры также отметил грандиозный вклад украинца в успехи команды во втором раунде квалификации Лиги Европы: "В первую очередь я счастлив за Романа Яремчука. Он выдал прекрасный старт сезона с тремя голами и двумя результативными передачами. Сейчас он реализует полумоменты – это очень важно для нас. Против Виторула его гол добавил нам уверенности".

В следующем раунде Лиги Европы Гент Яремчука, Безуса и Пластуна встретится с кипрским АЕК Ларнака.