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Яремчук став найкращим гравцем Гента в матчі Ліги Європи та отримав компліменти від головного тренера

09:14 427 Читать на русском
Яремчук став найкращим гравцем Гента в матчі Ліги Європи та отримав компліменти від головного тренера
Роман Яремчук / KAA Gent

Форвард збірної України Роман Яремчук дуже вдало розпочав сезон у складі бельгійського Гента.

 

Яремчук вчора забив гол у ворота Віторула, який допоміг Генту пройти в наступний раунд Ліги Європи. Команда українця програла 2:1, але завдяки фантастичній результативності Романа у двох матчах (3 голи, 2 асисти) здолала румунів з загальним рахунком 7:5.

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Популярний бельгійський портал Sporza назвав Яремчука найкращим гравцем поєдинку Віторул – Гент. "Він часто засмучується через недостатню впевненість у завершальній стадії, але цього разу зумів реалізувати одну зі своїх можливостей", – пише про Романа видання.

Головний тренер Гента Єсс Торуп після гри також відзначив грандіозний внесок українця в успіхи команди в другому раунді кваліфікації Ліги Європи: "В першу чергу я щасливий за Романа Яремчука. Він видав прекрасний старт сезону з трьома голами та двома результативними передачами. Зараз він реалізовує напівмоменти – це дуже важливо для нас. Проти Віторула його гол додав нам впевненості".

У наступному раунді Ліги Європи Гент Яремчука, Безуса та Пластуна зустрінеться з кіпрським АЕК Ларнака.

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Гент Гент Ліга Європи Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Віторул - Гент
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