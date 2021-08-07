Бенфіка розпочала чемпіонат з важкою перемоги у матчі проти Морейренсе.

Чемпіонат Португалії, 1 тур

Морейренсе – Бенфіка – 1:2

Голи: Р. Мартінс, 30 – Веріссімо, 9, Вальдшмідт, 19

Вилучення: Гонсалвеш, 55 (Б)

Роман Яремчук вперше потрапив до заявки "орлів", однак залишився у запасі. Дует атаки сформували Евертон та Гонсалу Рамос.

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Морейренсе зумів нав'язати боротьбу гранду, хоча початок поєдинку склався для господарів катастрофічно. Вже на 19-ій хвилині Веріссімо і Вальдшмідт гарантували Бенфіці комфортну перевагу. Суперник відквитав один гол ще до перерви, а на 55-ій хвилині Гонсалвеш отримав пряму червону картку за грубий підкат. В таких умовах Жорже Жезушу було не до підсилення атаки, тому Яремчук залишився на лаві запасних. Партнери українця втримали перемогу, здобувши вкрай важливі три очки.

Свій наступний матч Бенфіка зіграє 10 серпня. "Орли" прийматимуть Спартак в Лізі чемпіонів після гостьових 2:0 на свою користь.

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