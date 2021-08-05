Игроки Бенфики на голову превзошли оппонентов из московского Спартака в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Роман Яремчук пропускал встречу, но его партнеры уверенно выполнили задачу – победа 2:0 на выезде.

Спартак – Бенфика – 0:2 – видео голов и обзор матча

Эффектным моментом отметился Гонсалу Рамос, который будет одним из конкурентов украинца. Техничный португалец собрал вокруг себя сразу нескольких игроков Спартака. Бенфика не удержалась от сравнений с Лионелем Месси, который часто попадает в кадр с большой "свитой" оппонентов.

Добавим, что ответный матч в Португалии состоится уже на следующей неделе - 10 августа, начало в 22:00.

Бенфика победила Спартак в матче квалификации ЛЧ: Яремчук вне заявки, но с хорошими шансами заиграть в основе "орлов"