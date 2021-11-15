Нападающий сборной Украины Роман Яремчук убежден, что Андрей Шевченко снова добьется успеха в Серии А.

"Играть в Португалии труднее, чем в Бельгии. Здесь лига сложнее, потому что все закрываются. Команды могут обороняться всем составом у собственных ворот. Трудно сломать защиту.

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Шевченко в Дженоа? Круто! Будет интересно посмотреть на его работу. Есть ощущение, что у него все получится, что все будет хорошо", – цитирует Яремчука VbetNews.

Напомним, летом форвард сборной Украины перебрался из бельгийского Гента в Бенфику. Яремчук уже сыграл за лиссабонцев 17 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

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