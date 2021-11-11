"Яремчук – человек с именем, который показал себя в Европе. На самом деле сегодня, я считаю, это лидер национальной сборной Украины. Это не просто лидер своей сборной, он еще и лидер своей команды – клуба европейского уровня. Это высококлассный футболист, который в дальнейшем может показать большие достижения Я его приравниваю, что он может заиграть где-то на уровне Андрея Шевченко.

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Что касается Довбика, тоже неплохой игрок, больше ему уверенности, больше игровой практики давали бы.

Сикана тянет Петраков. Ну Сикан, я считаю, неплохой паренек, он прекрасно владеет всеми футбольными данными. У него есть скорость, ощущение гола и забивные моменты – все ему присуще. Возможно, он еще молод и играет большую роль. Хотя тренер ему доверяет, значит, он заслуживает места в составе, заслуживает находиться в сборной Украины", – сказал Гецко для Youtube-канала vZbirna.

Напомним, сегодня, 11 ноября, Украина проведет спарринг с Болгарией, а 16 ноября матч против Боснии в рамках отбора в ЧМ-2022.

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