26-летний украинец подхватил COVID-19, передает Record . Вместе с ним положительные тесты еще сдали Пицци, Неманья Радоньич и Миле Свилар.

Маркевич указал на уязвимое место Довбика и сравнил его с Яремчуком

Яремчук уже болел коронавирусом в ноябре 2020-го. Тогда в сборной Украины было несколько случаев, а Роман сдал положительный тест в клубе. В августе того же года болезнь обнаружили у украинца, но результаты оказались ложными .

Следующий поединок Бенфика проведет 9 января против Пасуша де Феррейры в Примейра-лиге. Наш земляк в нем, скорее всего, не будет участвовать.

К слову, Роман Яремчук в этом сезоне отыграл 25 матчей за "орлов", в которых отличился семью голами и пятью ассистами.