Яремчук сдал положительный тест на коронавирус
Нападающего Бенфики и сборной Украины Романа Яремчука печальная болезнь не обошла стороной.
26-летний украинец подхватил COVID-19, передает Record. Вместе с ним положительные тесты еще сдали Пицци, Неманья Радоньич и Миле Свилар.
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Яремчук уже болел коронавирусом в ноябре 2020-го. Тогда в сборной Украины было несколько случаев, а Роман сдал положительный тест в клубе. В августе того же года болезнь обнаружили у украинца, но результаты оказались ложными.
Следующий поединок Бенфика проведет 9 января против Пасуша де Феррейры в Примейра-лиге. Наш земляк в нем, скорее всего, не будет участвовать.
К слову, Роман Яремчук в этом сезоне отыграл 25 матчей за "орлов", в которых отличился семью голами и пятью ассистами.
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