Яремчук провалил один из тестов на коронавирус

Легионер Гента сдал тест на прошлой неделе и он оказался положительным, сообщает hbvl.be. Однако возникли подозрения, что результаты были ошибочными, потому Яремчука отправили на повторное тестирование, которое дало отрицательный результат.

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Пока неизвестно, сможет ли сыграть Яремчук в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против Сент-Трюйдена, который состоится уже завтра, 9 августа. Отмечается, что форвард не тренировался в последние дни и не присутствовал на пресс-конференции в пятницу, хотя именно он и должен был пообщаться с прессой.

Напомним, прошлый сезон Лиги Жюпиле был прекращен досрочно. Гент занял второе место и получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Отметим, что Яремчук провел 30 матчей за "буйволов" в прошлом сезоне во всех турнирах, отметившись 17-ю голами и 4-мя ассистами.

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