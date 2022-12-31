Форвард Бенфики и сборной Украины отличился забитым мячом в поединке 16-го тура чемпионата Португалии против Порту. Однако это не спасло его команду от поражения.

Чемпионат Португалии, 16 тур

Порту – Бенфика – 3:1

Голы: Виейра, 34, Пепе, 37, Тареми, 69 – Яремчук, 47

Удаление: Алмейда, 49 (Бенфика)

"Орлы" в первом матче после увольнения Жорже Жезуса поехали в гости к Порту. У Бенфики игру пропускал дисквалифицированный Отаменди, а из-за коронавируса не было двух лидеров "орлов" – лучшего бомбардира Дарвина Нуньеса и защитника Алехандро Гримальдо. Порту по этой же причине тоже потерял главного забивалу – колумбийца Луиса Диаса.

Бенфика объявила об уходе Жезуша

"Драконы" начали куда активнее. Виейра чуть не забил уже на первых минутах – мяч пролетел немного выше ворот. Супермомент был у Тареми, удар которого с линии вратарской заблокировал капитан Андре Алмейда. Влиходимос парировал хитрый удар Виеры с острого угла.

Бенфика ответила своим моментом. И каким! Яремчук выбежал один на один с кипером, но пробил очень прямолинейно – прямо в Кошту. И тут же пришло наказание – Виейра показал форварду сборной Украины, как нужно бить. Удар между ног Влаходимоса и Порту вышел вперед. Через три минуты "драконы" удвоили свое преимущество. Эдуардо Пепе головой спокойно замкнул подачу Отавио с правого фланга. 2:0 – итог первого тайма.

На 47-й минуте Роман Яремчук один гол отквитал. Форвард сборной Украины ударом с линии вратарской замкнул прострел Рафы Силвы. Этот гол стал для 26-летнего нападающего 6-м в чемпионате Португалии и 7-м за Бенфику в целом.

Но уже на 52-й минуте украинец ушел с поля. Капитан "орлов" Андре Алмейда получил вторую желтую карточку и был удален Наставник Бенфики – Нелсон Вериссиму – вынужден был вносить коррективы. Жертвой тренерского решения и удаления партнера стал именно Яремчук. Украинец получил от Sofa Score оценку 6.8 – средний балл в команде.

Видео гола Яремчука:

Порту воспользовался численным преимуществом на 69-й минуте. Мехди Тареми ударом между ног Влаходимосу сделал счет 3:1. Этот гол стал последним в матче. Бенфика не смогла взять реванш у Порту за разгромное поражение в Кубке, а подопечные Консейсау во второй раз за неделю уверенно обыграли принципиального соперника.

"Драконы" набрали 44 очка и возглавили турнирную таблицу. Столько же баллов у Спортинга. Бенфика отстала от дуэта лидеров уже на 7 пунктов.

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