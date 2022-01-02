"В 2015 году, когда Довбику было 18 лет, его привезли из Черкасс и попросили посмотреть. Тогда в Днепре было очень много потенциальных новичков. Большинство отсеялось, но на Довбика я обратил внимание. Конечно, он был сыроват, но подкупала его фактура и большое желание работать над собой, и он остался в Днепре.

Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ в 2021 году

Сейчас Артем стал более гибким в плане тактики. Форвард немного поиграл за границей, и это был для него бесценный опыт. Видно, что сейчас Довбик уверен в себе. Скажу честно, я рад, что в 2015 году не прогадал.

Кому по стилю игры больше подходит Довбик, Шахтеру или Динамо? Классный форвард подойдет любой команде. Если он умеет забить, это уже хорошо. У Довбика классный удар, чего не хватает, например, Яремчуку. Но Роман лучше действует головой. Если Артем хочет стать топ-нападающим Европы, ему нужно улучшить игру на втором этаже", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, по итогам 2021 года Довбик был признан лучшим игроком УПЛ.

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