26-річний українець підхопив COVID-19, інформує Record. Разом з ним позитивні тести ще здали Піцці, Неманья Радоньїч і Міле Свілар.

Славія оголосила про перехід вже другого українця

Яремчук вже хворів на коронавірус у листопаді 2020-го. Тоді у збірній України було кілька випадків, а Роман здав позитивний тест у клубі. В серпні того ж року хворобу вже виявляли в українця, але результати виявились хибними.

Наступний поєдинок Бенфіка проведе 9 січня проти Пасуша де Феррейри в Прімейра-лізі. Наш земляк у ньому, найімовірніше, участі не братиме.

До слова, Роман Яремчук цього сезону відіграв 25 матчів за "орлів", у яких відзначився сімома голами й п'ятьма асистами.

Яремчук забив, змарнував супермомент і став жертвою обставин – Бенфіка програла Порту, отримавши черговий удар