"Конечно, он разбит, как и все мы. Это ужасная, драматичная ситуация. У него родственники в Украине, очень болезненно переживает эту ситуацию. Нам остается оказать ему всю возможную поддержку, что мы и сделали. Это деликатный момент, но он очень хочет тренироваться и готов к завтрашней игре против Гимарайнша.

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Если это так задело меня, хотя у меня нет семьи в Украине, то не могу даже представить, как чувствует себя Роман. Это печальная ситуация, которую трудно понять, поскольку она проходит сегодня у ворот Европы. Я надеюсь, что это скоро решится.

В этот момент мы готовы всячески помочь Яремчуку. Это тяжелое время, и мы должны проявить солидарность", – приводит слова Вериссимо Mais Futebol.

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