"Звичайно, він розбитий, як і всі ми. Це жахлива, драматична ситуація. Він має родичів в Україні, дуже болісно переживає цю ситуацію. Нам залишається надати йому всю можливу підтримку, що ми і зробили. Це делікатний момент, але він дуже хоче тренуватися та готовий до завтрашньої гри проти Гімараєша.

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Якщо це так зачепило мене, хоча я не маю сім'ї в Україні, то не можу навіть уявити, як почувається Роман. Це сумна ситуація, яку важко зрозуміти, оскільки вона відбувається сьогодні біля воріт Європи. Я сподіваюся, що це швидко вирішиться.

В цей момент ми готові всіляко допомогти Яремчуку. Це важкий час, і ми маємо проявити солідарність", – наводить слова Веріссімо Mais Futebol.

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