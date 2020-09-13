Форвард Гента Роман Яремчук не поможет своей команде в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Рапида.

По информации издания Het Laatste Nieuws, отсутствие украинца в составе команды никак не связана с его запросом о трансфере.

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Интересно, что Яремчук пропустил и матч чемпионата Бельгии против Эйпена, который состоялся в пятницу. Наставник команды Ласло Болони объяснил это усталостью Романа после поединков в составе сборной Украины.

Напомним, что Роман Яремчук раскритиковал Гент, приравняв его к команде второго дивизиона за серию без побед – бельгийцы только в четвертом туре одержали первую победу, минимально обыграв Мехелен Шведа (1:0). Добавим, что украинец в текущем сезоне записал в свой актив лишь ассист.

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