Яремчук пропустит матч Гента в Лиге чемпионов на фоне слухов о трансфере, – СМИ
Форвард Гента Роман Яремчук не поможет своей команде в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Рапида.
По информации издания Het Laatste Nieuws, отсутствие украинца в составе команды никак не связана с его запросом о трансфере.
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Интересно, что Яремчук пропустил и матч чемпионата Бельгии против Эйпена, который состоялся в пятницу. Наставник команды Ласло Болони объяснил это усталостью Романа после поединков в составе сборной Украины.
Напомним, что Роман Яремчук раскритиковал Гент, приравняв его к команде второго дивизиона за серию без побед – бельгийцы только в четвертом туре одержали первую победу, минимально обыграв Мехелен Шведа (1:0). Добавим, что украинец в текущем сезоне записал в свой актив лишь ассист.
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