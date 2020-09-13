Форвард Гента Роман Яремчук не допоможе своїй команді у поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Рапіда.

За інформацією видання Het Laatste Nieuws, відсутність українця у заявці команди на матч проти Рапіда ніяк не пов'язана із його запитом щодо трансферу.

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Цікаво, що Яремчук пропустив і матч чемпіонату Бельгії проти Ейпена, який відбувся у п'ятницю. Наставник команди Ласло Болоні пояснив це втомою Романа після поєдинків у складі збірної України.

Нагадаємо, що Роман Яремчук розкритикував Гент, прирівнявши його до команди другого дивізіону через серію без перемог – бельгійці лише в четвертому турі здобули першу звитягу, мінімально обігравши Мехелен Шведа (1:0). Додамо, що українець у поточному сезоні записав до свого активу лише асист.

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